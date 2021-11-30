Tencent: Россия опередила США в создании мощнейшей неядерной бомбы

Пекин, 30 ноября. Соединенные Штаты не смогли слишком долго оставаться страной с самой мощной неядерной бомбой. Россия значительно опередила их в этом направлении своей разработкой, говорится в материале китайского портала Tencent.

Свою мощнейшую неядерную бомбу США представили в 2003 году. Ей стал фугасный снаряд GBU-43/B, который в дальнейшем прозвали «Мамой всех бомб». Его вес составил 9,5 тысячи килограммов, а мощность детонации была 11,45 тонны в тротиловом эквиваленте, передает «ПолитРоссия».

«В настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается в общей сложности 17 таких боеприпасов, и они уже использовались в реальных боевых действиях в Афганистане в 2017 году», — сообщили авторы издания.

Однако в 2007 годы российские ученые разработали куда более мощный неядерный боеприпас. Им стала Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ), которую прозвали «Папой всех бомб». Масса снаряда была 7,1 тысячи килограммов, что даже меньше, чем у американского боеприпаса. Однако взрывная мощность АВБПМ составила 44 тонны тротила, что в четыре раза превысило показатель GBU-43/B.

Как ранее сообщил министр обороны Сергей Шойгу, Россия укрепит свои вооруженные силы из-за возросшей активности НАТО у ее границ. Данное решение поддержали читатели французского издания Le Figaro.