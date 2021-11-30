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Экономист Иванова-Швец: некоторые категории работников имеют право на досрочную пенсию

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 03:01
Экономика
Экономист Иванова-Швец: некоторые категории работников имеют право на досрочную пенсию
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 ноября. Российские граждане имеют право досрочного выхода на пенсию, если они относятся к определенным категориям. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова, экономист Людмила Иванова-Швец.

Так, одной из таких категорий являются работники вредных и опасных предприятий. К ним также относятся сотрудники железнодорожного транспорта и метрополитена. Об этом Иванова-Швец рассказала в интервью агентству «Прайм».

«Вторая категория работающих, которые могут рассчитывать на досрочную пенсию по социальным мотивам, те, кому из-за повышения пенсионного возраста также подняли возраст выхода на пенсию, но он все равно ниже общеустановленного», — добавила экономист.

К ним относятся женщины, родившие определенное количество детей, опекуны и люди, имеющие некоторые заболевания. Помимо этого, на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать учителя и медработники, имеющие специальный стаж, а также военнослужащие, сотрудники силовых структур, космонавты, летчики и чиновники.

Министерство труда и социальной защиты ранее утвердило новый порядок выплат, а также контроля за начислением пенсий. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года.

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