Вторая за год поездка Малышевой в США возмутила россиян

Москва, 30 ноября. Телеведущая Елена Малышева улетела в США на День благодарения к своим внукам. Однако каким образом ей удалось попасть в страну на фоне ограничений — неизвестно.

Своим подписчикам в Instagram звезда телеэкрана сообщила, что отозвалась на просьбу сына помочь ему с детьми. В итоге американские выходные Малышева провела в компании семьи, а 28 ноября опубликовала пост в честь отъезда на родину.

Россияне возмутились ее поведением. В социальных сетях появились негативные комментарии в связи со вторым визитом теледоктора в США в 2021 году. Авторы напомнили, что въезд на территорию США возможен только для граждан, вакцинированных западными препаратами от коронавируса.

«Угадайте с трех раз, какой вакциной привита госпожа Малышева, если известно, что со "Спутником" в США никому въезжать нельзя», — пишет Вадим Фельдман.

«Грин-карта — это чудо чудесное», — иронизирует Homo Est.

Ранее Елена Малышева назвала преимущества назальной вакцины от коронавируса. Препарат уже доказал свою эффективность и безопасность во время испытаний.