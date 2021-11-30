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Вторая за год поездка Малышевой в США возмутила россиян

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 03:00
Общество
Вторая за год поездка Малышевой в США возмутила россиян
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 30 ноября. Телеведущая Елена Малышева улетела в США на День благодарения к своим внукам. Однако каким образом ей удалось попасть в страну на фоне ограничений — неизвестно.

Своим подписчикам в Instagram звезда телеэкрана сообщила, что отозвалась на просьбу сына помочь ему с детьми. В итоге американские выходные Малышева провела в компании семьи, а 28 ноября опубликовала пост в честь отъезда на родину.

Россияне возмутились ее поведением. В социальных сетях появились негативные комментарии в связи со вторым визитом теледоктора в США в 2021 году. Авторы напомнили, что въезд на территорию США возможен только для граждан, вакцинированных западными препаратами от коронавируса.

«Угадайте с трех раз, какой вакциной привита госпожа Малышева, если известно, что со "Спутником" в США никому въезжать нельзя», — пишет Вадим Фельдман.

«Грин-карта — это чудо чудесное», — иронизирует Homo Est.

Ранее Елена Малышева назвала преимущества назальной вакцины от коронавируса. Препарат уже доказал свою эффективность и безопасность во время испытаний.

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