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Дрифт российских водителей на обледенелой дороге привел китайских читателей Weibo в ужас

Общество
Дрифт российских водителей на обледенелой дороге привел китайских читателей Weibo в ужас
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Пекин, 30 ноября. Видео, на котором русские водители совершают опасные маневры на обледенелой дороге, появилось в Сети. Бурное обсуждение разразилось среди пользователей китайской социальной сети Weibo.

Опубликованные кадры заставили китайцев буквально похолодеть от ужаса и восхищения. На видео смелые российские водители дрейфуют на дорогах, которые практически покрыты льдом.

Некоторые пользователи Сети заявили, что не удивлены таким видео. По их словам, от русских можно ожидать чего угодно — они бесстрашные и экстремальные.

«Крутые ребята! Слишком жесткие. Неудивительно, это ведь хардкорная Россия!» — отметил юзер.

«Расстояние между машинами такое небольшое! Русские и правда достойны быть воинственным народом», — добавил пользователь.

Другие заметили, что такие развлечения можно увидеть только в России, так как настоящая зима приходится на большую часть территории страны. За несколько месяцев можно натренироваться, если выкатывать транспорт каждый день.

Некоторые юзеры предложили снимать в РФ «Форсаж 11» под названием «Российский дрифт». Другие сравнили россиян с Шумахером и заметили, что известный киногерой живет в каждом русском водителе.

«Журналист: "Расскажите, пожалуйста, в чем особенность России?" Ответ: "Русский народ"», — сыронизировал китаец.

«Только самые храбрые могут пережить эту зиму!» — добавил пользователь.

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дрифт китайцы Weibo
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