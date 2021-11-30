«Нафтогаз Украины» готов оспорить решение о сертификации «СП-2» в суде

Киев, 30 ноября. Украинский «Нафтогаз» планирует обратиться в суд касательно сертификации российского газопровода «Северный поток — 2», если увидит в нем факт нарушения законодательства Европы. Об этом сообщил глава компании Юрий Витренко.

Он подчеркнул, что «Нафтогаз Украины» не имеет «права вето» в том или ином виде. При этом, как сообщил Витренко, если трубопровод будет сертифицирован без «соблюдения духа и буквы европейского права», компания обязательно будет судиться. Об этом глава «Нафтогаза» рассказал в интервью агентству Reuters.

«Мы надеемся, что этого не произойдет, однако если они все же сертифицируют его без полного соблюдения духа и буквы европейского права, то мы, конечно, пойдем в суд», — заявил Юрий Витренко.

При этом недавно Великобритания подставила Украину, отказавшись от ограничений против «Северного потока — 2». Британские представители также назвали газопровод частью гибридной войны против Запада.