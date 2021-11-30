Авторы Bloomberg предсказали усугубление энергокризиса в Европе

Вашингтон, 30 ноября. Разразившийся в Европе энергетический кризис усугубится после наступления холодов в странах ЕС. Такое мнение выразил автор Bloomberg Рейчел Морисон.

Страны Европейского союза вступают в зимний период с минимальным запасом газа в хранилищах, что в сочетании с дефицитом поставок и возможным отключением электроэнергии может ознаменовать новый виток кризиса. Основная проблема в том, что перспектив разрешения сложившейся ситуации на данный момент нет, пишет Морисон.

«Если в Европе установится холодная погода, простого решения со стороны поставок ждать не стоит, и придется решать проблему в плоскости расхода», — пишет Bloomberg.

Недавно немецкое издание Die Welt сообщило, что примерно половина предприятий в ФРГ может лишиться конкурентоспособности из-за высокой стоимости голубого топлива. Порядка 17 процентов компаний планирует отсрочить инвестирование в основные процессы.