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Авторы Bloomberg предсказали усугубление энергокризиса в Европе

Экономика
Авторы Bloomberg предсказали усугубление энергокризиса в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 30 ноября. Разразившийся в Европе энергетический кризис усугубится после наступления холодов в странах ЕС. Такое мнение выразил автор Bloomberg Рейчел Морисон.

Страны Европейского союза вступают в зимний период с минимальным запасом газа в хранилищах, что в сочетании с дефицитом поставок и возможным отключением электроэнергии может ознаменовать новый виток кризиса. Основная проблема в том, что перспектив разрешения сложившейся ситуации на данный момент нет, пишет Морисон.

«Если в Европе установится холодная погода, простого решения со стороны поставок ждать не стоит, и придется решать проблему в плоскости расхода», — пишет Bloomberg.

Недавно немецкое издание Die Welt сообщило, что примерно половина предприятий в ФРГ может лишиться конкурентоспособности из-за высокой стоимости голубого топлива. Порядка 17 процентов компаний планирует отсрочить инвестирование в основные процессы.

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