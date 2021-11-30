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Fox News: возможное столкновение США с Россией приведет Вашингтон к масштабным потерям

Политика
Fox News: возможное столкновение США с Россией приведет Вашингтон к масштабным потерям
Кадр из фильма «Война будущего»

Вашингтон, 30 ноября. Гипотетическое столкновение США и России из-за Украины способно создать для Вашингтона неприятности. Такое заявление в эфире Fox News сделала отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.

Россия, по словам специалиста, является сильной ядерной державой. Именно поэтому любая страна в противостоянии с Москвой непреодолимо станет аутсайдером.

«Подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан», — приводит слова эксперта Fox News.

Коффлер вспомнила недавние испытания противоспутниковых ракет РФ. По ее словам, Россия обладает всеми возможностями, чтобы сбить американские спутники. Кроме того, никто не смог одержать победу над российской стороной на ее собственной территории.

«Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году», — отметила автор статьи.

В итоге Коффлер призвала США задуматься и поменять политический вектор. По ее словам, Украина не входит в число жизненно важных интересов Вашингтона. Государству нужно начать дружить с РФ и тем самым ограничить себя от разрушительных конфликтов с ней.

Информация о «вторжении» России на территорию Украины муссируется в западных СМИ на протяжении нескольких месяцев. Однако РФ неоднократно замечала, что не преследует никаких агрессивных целей и передвигает войска только в пределах собственных границ.

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столкновение теория коффлер
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