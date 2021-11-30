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Телеведущий Норкин колкой фразой угомонил жалующуюся на завистников актрису Проклову

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 02:29
Общество
Телеведущий Норкин колкой фразой угомонил жалующуюся на завистников актрису Проклову
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 ноября. Актриса Елена Проклова в эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ пожаловалась на нездоровый интерес людей к жизни знаменитостей. Ведущий передачи Андрей Норкин ответил артистке одной простой фразой.

В эфире шоу Проклова рассказала о том, что ей не удалось оформить максимально возможную для ее категорию пенсии. Поэтому звезда фильма «Будьте моим мужем» вынуждена довольствоваться «малыми выплатами». Одновременно с тем Проклова не скрывает, что зарабатывает солидные деньги.

Артистка возмутилась, что данный факт не дает покоя обывателям. По словам Прокловой, ее богатству завидует множество простых людей, а привычка «наших людей» считать чужие деньги очень раздражает. Телеведущий Норкин резко ответил актрисе и указал, что звездам вроде нее не стоит выставлять всю свою жизнь напоказ.

«Потому что звезды — и вы, Елена Игоревна, в их числе — очень любят рассказывать о себе, о своих разных жизненных ситуациях, вспоминать что-то, что было раньше. Вы это предлагаете публике. Публика это все смотрит, слушает внимательно, переживает и задает вопросы», — осадил Проклову ведущий.

При этом, осуждая людей за «подглядывание» в чужой кошелек, Проклова недавно негативно высказалась о гонораре певицы Ольги Бузовой, который она заработала за участие в театральной постановке в МХАТе. Проклова заявила, что сам факт появления экс-звезды «Дома-2» на сцене великого театра и оплата ее труда в сотни тысяч рублей являются «оскорблением» для всех актеров.

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