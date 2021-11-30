Мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов

Москва, 30 ноября. Российские операторы сотовой связи отказались от тарифов с безлимитным интернетом. Теперь эта опция недоступна для новых абонентов.

Безлимитным интернетом пользуются около 30% абонентов мобильных операторов, однако последним этот бизнес приносит убытки. Это связано с тем, что некоторые пользователи расходуют слишком большой объем трафика, передает Forbes.

Среди отказавшихся от безлимитного интернета присутствуют «Вымпелком» (бренд Билайн) , «Мегафон», МТС и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). Однако новые абоненты «Мегафона» все еще могут воспользоваться этой функцией, предварительно позвонив в контакт-центр.

В Tele2 отметили, что убрали безлимит еще несколько месяцев назад. У МТС опция осталась лишь на двух тарифах, платеж по которым составляет свыше 2 тысяч рублей в месяц.

Минцифры России ранее предложило обязать иностранные интернет-сервисы платить компенсации за трафик. Это может стать достойной мерой поддержки отечественных стриминг-сервисов и сотовых операторов.