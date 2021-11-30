Захарова: Запад в попытке обвинить Россию во всех грехах говорит изумительные вещи

Москва, 30 ноября. Обвинительные приговоры Запада против России носят только поверхностный характер. Однако никто из партнеров не пытается посмотреть по сторонам и найти врага рядом с собой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Западные партнеры регулярно выносят обвинительные приговоры в адрес России. Они ищут участие Москвы в польско-белорусском кризисе, пытаются отыскать войска РФ на границе с Украиной и даже видят участие страны в крушении британского самолета. Вместо доказательств эти злостные обвинители предоставляют «ничего». При этом их аргументация звучит до изумления смешно, подчеркнула дипломат в своем Telegram-канале.

«Россия это сделала, потому что она могла это сделать, потому что она всегда это делала», — перевела на русский язык такие обвинения Захарова.

При этом внимание на бесчинства других государств не обращается. Дипломат вспомнила расследование журналиста и историка Анны-Лот Хук «Битва за Бали». В нем рассказывается, как завершалось нидерландское владение нынешним курортом.

Согласно обнародованной информации, из острова был практически организован концлагерь. Бесчинства продолжались вплоть до середины прошлого века.

«Судя по описанию, их действия мало чем отличались от геноцида... Это к вопросу о том, кто чем занимался в прошлом. В очень недалеком прошлом. И, соответственно, у кого, по западной же логике, какой потенциал», — подытожила Захарова.

Дипломат неоднократно отмечала, что Евросоюз демонстрирует свою ангажированность и политичность в различных вопросах, связанных с Россией. Например, по ее словам, государства Европы должны более объективно оценивать ситуацию на Украине и не видеть в ней мнимого участия Москвы.