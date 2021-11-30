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RTL Nieuws: Нидерланды решили провести очередную юридическую процедуру против России

Политика
RTL Nieuws: Нидерланды решили провести очередную юридическую процедуру против России
Новостное агентство «Харьков»

Амстердам, 30 ноября. Нидерланды намерены инициировать новое разбирательство в отношении России по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Его проведут по линии Международной организации гражданской авиации ICAO, сообщает RTL.

По данным источников, процесс якобы будет «многообещающим». Во время него Нидерланды предпримут попытку доказать, что Конвенция о международной гражданской авиации 1944 была якобы нарушена российской стороной. Согласно документу, государства обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

Окончательное решение будет принято новым правительством. Однако на данный момент он не сформирован на фоне переговоров между партиями. К процессу может подключиться и Австралия.

Недавно Генпрокуратура России объяснила, почему вина за крушение малайзийского лайнера MH17 лежит только на Украине. В день трагедии Киев не перекрыл воздушное пространство над Донбассом, несмотря на то, что в регионе шли боевые столкновения. При этом украинская сторона предпринимает все возможные шаги, чтобы переложить ответственность на Москву.

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