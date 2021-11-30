Украинские спецслужбы начали расследовать попытки захвата власти в стране

Киев, 30 ноября. СБУ возбудила уголовное дело по факту подготовки несколькими гражданами Украины и России мероприятий, направленных на захват власти в стране. По данному факту уже инициировано расследование.

По словам руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Ильи Витюка, на данный момент рано называть конкретных подозреваемых или говорить о задержаниях по факту организации госпереворота. На этот счет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также ранее заявлял, что Москва никогда подобными делами не занимается.

«На сегодняшний день рано говорить о каких-либо подозрениях или задержаниях. В ближайшее время общество будет проинформировано надлежащим образом», — заявил Витюк в эфире телеканала ICTV.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака. Причины такого решения национального лидера не озвучивались.