Рогозин: риторика натовских бюрократов за последние годы изменилась катастрофически

Москва, 30 ноября. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который раньше работал постпредом РФ при НАТО, назвал слова главы блока Йенса Столтенберга в отношении России хамством.

Ранее генсек Североатлантического альянса заявил, что во избежание «нападения российских войск» на какую-либо страну военно-политического объединения необходимо проявить консолидацию и сплоченность. По его словам, нужно предотвратить любые «агрессивные» действия со стороны РФ.

«Когда я в 2008-2011 годах возглавлял в Брюсселе постоянное представительство России при НАТО, ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес», — написал Рогозин в своем Telegram-аккаунте.

Сегодня же хамство со стороны западных чиновников стало обыденностью. Риторика натовских бюрократов за последние годы изменилась катастрофически, добавил глава Роскосмоса.

Столтенберг недавно заявил, что НАТО не намерена сокращать свое военный контингент вблизи российских границ. При этом Альянс все еще рассчитывает на проведение саммита с РФ.