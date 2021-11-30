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Пелагея и Аксюта высказались о замене Градского в «Голосе»

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 01:56
Шоу-бизнес
Пелагея и Аксюта высказались о замене Градского в «Голосе»
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 30 ноября. Певец, композитор и член жюри шоу «Гoлoс» Александр Градский скончался 28 ноября в результате инфаркта головного мозга. В студии программы «Пусть говорят» собрались друзья, близкие и все те, кто работал с 72-летним артистом, чтобы обсудить будущее музыкального проекта.

Телеведущий Дмитрий Борисов пригласил в свою студию Пелагею, Леонида Агутина, Диму Билана и Юрия Аксюту. Все они еще несколько дней назад работали с Александром Градским и готовились к съемкам поединков, а также финальных выпусков «Гoлoса».

После смерти мэтра в Сети появились слухи, что ему найдут замену или же вовсе шоу будет закрыто. Пелагея прокомментировала эту информацию, признавшись, что не знает, как сложатся обстоятельства в плане проекта.

«Мне кажется, это тот случай, когда незаменимые люди есть. И это он», — со слезами на глазах сообщила певица.

Пелагея и Аксюта высказались о замене Градского в «Голосе»
Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

Также на эту тему высказался один из руководителей Первого канала Юрий Аксюта. Он подчеркнул, что сейчас не время говорить о таких вещах. По его мнению, замены Градскому на данный момент нет, но какое-то решение рано или поздно будет принято.

«Никто его не заменит. Как мы будем дальше доводить проект до финала... Мы все внимательнейшим образом обдумаем, найдем какое-то решение. Думаю, что оно будет очень правильным и будет воспринято как единственное возможное», — заверил Аксюта.

Первый канал заранее отснял еще несколько выпусков «Гoлoса» с Александром Градским, несмотря на плохое самочувствие музыканта. Однако как быть с финалом проекта, руководство пока не решило.

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