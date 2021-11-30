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Американский аналитик Бест: США ожидает неизбежный хаос и полный распад

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 01:51
Политика
Американский аналитик Бест: США ожидает неизбежный хаос и полный распад
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 30 ноября. Страны Запада проводимой политикой занимаются чистой воды самоуничтожением. Такое заявление сделал американский журналист-аналитик Эрик Бест.

Аналитик обратил внимание, что Соединенные Штаты пытаются стать мировой державой и держать остальные государства под своим контролем. Однако эта навязанная идея гегемонии может привести к скорому развалу страны, сообщает чешское издание Kupředu do minulosti.

«Соединенные Штаты распадаются. Им грозит хаос и, возможно, тоталитаризм, а потом появится новое государство», — цитирует аналитика ИноСМИ.

Американцы живут идеей, что ни одна страна в мире не должна превзойти США в политической, экономической и военной сфере. Но на данный момент Вашингтон не справляется с такой высокой планкой и многие жители страны уже скоро захотят покинуть ее пределы.

«Я точно не знаю, как будут развиваться события, но к этому все идет», — подчеркнул Бест.

Крах США может произойти на фоне нескольких проблем. Например, из-за ситуации с распространением коронавируса, либо на фоне сложных отношений с Россией и Китаем.

При этом развал США с их финансовой системой может иметь очень большие последствия для всего мира. Однако России такие события не угрожают, уверен экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

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