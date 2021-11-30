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Шторм в Черном море затопил стоящий на приколе корабль в Ялте

Происшествия
Шторм в Черном море затопил стоящий на приколе корабль в Ялте
Федеральное агентство новостей

Ялта, 30 ноября. Разбушевавшийся в Черном море шторм потопил один из кораблей, стоявших на причале в ялтинском порту. Об этом рассказала глава местной администрации Янина Павленко.

Также четыре морских судна сорвало с якоря на причале. Из-за непогоды пострадали десять машин, четверо местных жителей получили травмы из-за упавших деревьев и антенны.

«Пострадало 10 автомобилей, а также 5 судов – одно затонуло ("Славия"), 4 — сорвались с якоря», — сообщила Павленко.

Ранее представители Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили об ожидающих переход через Керченский пролив кораблях. Причиной задержки движения морских судов стал бушующий шторм. Всего у берегов Черного и Азовского морей остановилось около 200 кораблей.

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