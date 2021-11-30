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Политика
Захарова призвала Евросоюз без предрассудков оценивать обстановку на Украине
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Захарова призвала Евросоюз без предрассудков оценивать обстановку на Украине

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 01:38
Политика
Захарова призвала Евросоюз без предрассудков оценивать обстановку на Украине
youtube.com  /  Prt Scr

Москва, 30 ноября. Страны Европейского союза должны объективно оценивать сложившуюся на Украине ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такое мнение дипломат выразила в связи с недавними словами ЕС о подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе о гуманитарной поддержке Донбасса. В частности Евросоюз потребовал отозвать принятое решение.

«Ознакомились с упомянутым заявлением ЕС. Для нас оно не стало неожиданностью. К сожалению, за прошедшие с начала конфликта на Украине годы ЕС не единожды демонстрировал политическую ангажированность и предвзятость», — заявила Захарова.

Недавно дипломат раскритиковала Соединенные Штаты за подготовку «Саммита за демократию», назвав его циничным. Захарова считает, что это мероприятие станет новым витком противостояния между государствами.

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