Захарова призвала Евросоюз без предрассудков оценивать обстановку на Украине

Москва, 30 ноября. Страны Европейского союза должны объективно оценивать сложившуюся на Украине ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такое мнение дипломат выразила в связи с недавними словами ЕС о подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе о гуманитарной поддержке Донбасса. В частности Евросоюз потребовал отозвать принятое решение.

«Ознакомились с упомянутым заявлением ЕС. Для нас оно не стало неожиданностью. К сожалению, за прошедшие с начала конфликта на Украине годы ЕС не единожды демонстрировал политическую ангажированность и предвзятость», — заявила Захарова.

Недавно дипломат раскритиковала Соединенные Штаты за подготовку «Саммита за демократию», назвав его циничным. Захарова считает, что это мероприятие станет новым витком противостояния между государствами.