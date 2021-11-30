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Власти Австрии хотят ввести штраф в 7 тысяч евро за отказ прививаться от COVID-19

Общество
Власти Австрии хотят ввести штраф в 7 тысяч евро за отказ прививаться от COVID-19
Правительство Архангельской области

Вена, 30 ноября. Правительство Австрии подготовило черновой проект закона о введении обязательной вакцинации против COVID-19. За отказ от прививки будет предусмотрен штраф в несколько тысяч евро, пишет газета Die Presse.

Обязательная вакцинация будет распространяться на всех австрийцев с февраля следующего года. При отказе от прививки могут назначить штраф в размере 3600 евро или четыре месяца лишения свободы, если его не выплатить. Максимальная сумма в 7200 евро будет грозить всем, кто проигнорирует уведомление властей об иммунизации.

Согласно законопроекту, мера не будет распространяться на подростков до 12 лет и беременных женщин. Исключения предусмотрены и для граждан с рисками для жизни и здоровья. Документ должны представить 6 декабря.

Сейчас над миром нависла новая угроза в виде омикрон-штамма коронавируса. Многие компании, разработавшие прививки, хотят адаптировать препараты к выявленной мутации. Среди таких организаций оказалась BioNTech.

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австрия штраф вакцинация
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