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Украина не стала оплачивать гостиницу шахматистам-победителям Чемпионата Европы

Спорт
Украина не стала оплачивать гостиницу шахматистам-победителям Чемпионата Европы
пресс-служба администрации Краснодарского края

Любляна, 30 ноября. Власти Украины не оплатили проживание национальной сборной по шахматам, которая приехала на Чемпионат Европы в Словению. Несмотря на это, украинские шахматисты стали чемпионами первенства.

Сборная Украины стала единственной командой европейского чемпионата, которую банально не обеспечили крышей над головой. Всему виной безответственность или нежелание властей, которые не захотели тратиться на своих шахматистов на главном первенстве Европы. Однако это не помешало украинской сборной, которая вернулась на родину с золотыми медалями.

«Украина – единственная команда, которая не смогла заплатить за проживание. Мы находились в подвешенном состоянии: в любой момент нас могли выгнать на улицу», — иронично заметил украинский гроссмейстер Антон Коробов в интервью YouTube-каналу My.ua.

Недавно фанаты футбольных сборных Украины и Боснии и Герцеговины устроили потасовку из-за российского флага. Боснийцы напали на украинцев из-за того, что те перевернули триколор России. Болельщикам Боснии показалось, что их оппоненты демонстрируют им сербское знамя.

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украина шахматы чемпионат европы
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