Пекин, 30 ноября. Россия смогла достичь впечатляющих результатов в области разработок высокоточного оружия, а модернизация вооружения и техники привлекла внимание всего мира благодаря уникальному дизайну. Такое мнение выразили аналитики китайского издания Sohu.

Эксперты обратили внимание, что Министерство обороны России каждые пять лет разрабатывает долгоиграющий проект по развитию техники и вооружения. В настоящий момент страна реализует «План развития национального вооружения и военной техники на 2018–2027 годы» («План»).

Уже в ближайшее время Россия представит проект развития могущества армии с 2024 по 2033 год. Аналитики Sohu полагают, что приоритетным направлением в новом плане станет обеспечение нацбезопасности.

«Например, в "Стратегии национальной безопасности" России впервые в качестве стратегического приоритета указана информационная безопасность, а в новой версии "Плана" в основном определено, что передовые технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления, будут использоваться для совершенствования методов информационной безопасности, особенно в области национальной обороны», — отметили авторы.

Эксперты также указали, что при совершенствовании военных сил Россия отдает предпочтение использованию отечественных технологий и оборудования. Это, по словам аналитиков, разумное решение, поскольку российские разработки отличаются высокими техническими характеристиками.

Ранее авторы Sohu рассказали, что российская армия расширила свою мощь, взяв на вооружение БМПТ-72 «Терминатор-2». Это противотанковое средство китайские эксперты назвали настоящим «комбайном смерти».