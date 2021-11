Видео падения британского стелс-истребителя F-35B стало достоянием общественности

Лондон, 30 ноября. Видео падения стелс-истребителя F-35B Королевских ВВС во время взлета с авианосца Queen Elizabeth обнародовали в Сети. Оно появилось в Twitter британского журналиста Себа Хаггарта.

Происшествие было зафиксировано 17 ноября этого года. Во время инцидента никто не пострадал — пилот катапультировался и отделался незначительными ушибами.

На видео можно увидеть, как самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы. Однако его полет не продлился долго. Практически сразу же стелс-истребитель канул в море.

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm