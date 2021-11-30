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Видео падения британского стелс-истребителя F-35B стало достоянием общественности

Армия
Видео падения британского стелс-истребителя F-35B стало достоянием общественности
wikipedia.org  /  Nial Bradshaw - U.S. Air Force

Лондон, 30 ноября. Видео падения стелс-истребителя F-35B Королевских ВВС во время взлета с авианосца Queen Elizabeth обнародовали в Сети. Оно появилось в Twitter британского журналиста Себа Хаггарта.

Происшествие было зафиксировано 17 ноября этого года. Во время инцидента никто не пострадал — пилот катапультировался и отделался незначительными ушибами.

На видео можно увидеть, как самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы. Однако его полет не продлился долго. Практически сразу же стелс-истребитель канул в море.

По одной из версий, причиной крушения стало попадание заглушки в двигатель при взлете. Это произошло из-за того, что наземная бригада не сняла их при подготовке воздушного судна к взлету.

Событие вызвало широкий резонанс по всему миру. Так, американские СМИ заявили, что Москва якобы постарается добраться первой до обломков британского корабля. Однако любые обвинения РФ парировала, чем обескуражила своих оппонентов. В России заявили, что не самые новые самолеты F-35 не представляют большого интереса для российской оборонной промышленности.

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