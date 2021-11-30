Правительство утвердит новые тарифы и инвестиции РЖД на 3 трлн рублей

Москва, 30 ноября. Правительство обсудит проект решения по инвестпрограмме РЖД и грузовым тарифам в 2022 году. Рост тарифа с учетом надбавок на капремонт составит 6,8 процента.

Соответствующий проект решения уже получил предварительное согласование, ответ по нему будет озвучен в четверг. Об этом передает РБК со ссылкой на источник, однако в самой РЖД не стали комментировать эту информацию.

Индексация тарифов на грузовые перевозки в 2022 году может составить 6,8 процента. В 2023–2024 году при сохранении действующих ожиданий по инфляции она опустится до 6,6 и 6,1 процента соответственно. Центробанк прогнозирует инфляцию в 2022 году на уровне 4–4,5 процента, а в 2023 году — на уровне 4 процентов.

«Рост грузового тарифа связан с необходимостью покрыть дефицит инвестпрограммы ОАО РЖД, который возник из-за увеличения инфляции, которая в этом году должна составить 7,4%, и роста цен в промышленности, который даже без учета ТЭК составил 14,8% при плане 3,3%», — уточнил собеседник агентства.

Тариф включает в себя дополнительную целевую надбавку на капремонт. Она составляет 1 процентный пункт в 2022 году и 2 процентных пункта в 2023–2024 годах.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ранее заявил о планах повысить уставный капитал РЖД на сумму в 180,29 млрд рублей. Это будет сделано за счет размещения в пользу государства обыкновенных акций с номиналом 1 тыс. рублей.