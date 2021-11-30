Вашингтон, 30 ноября. Соединенные Штаты провели ревизию глобальной дислокации своих войск в Европе. Этими мерами власти хотят усилить сдерживание «агрессии России», заявили в Пентагоне.

Основные результаты ревизии американских войск презентовала исполняющая обязанности заместителя помощника главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин. По ее словам, в НАТО смогут действовать эффективнее.

«В Европе ревизия глобальной дислокации усиливает заслуживающее доверия военное сдерживание "российской агрессии" и позволяет силам НАТО действовать более эффективно», — заявила Карлин.

Западные политики часто указывают на «российскую угрозу». Москва регулярно отмечает, что не намерена ни на кого нападать. Вся информация о якобы агрессии используется в качестве предлога, чтобы разместить военную технику НАТО у границ РФ.

Аналитики портала Tencent указали на наличие уникальных системных вооружений у России. С их помощью Москва сможет укрепить армию Китая в ее противостоянии с ВС США. Министры обороны Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ уже согласовали дальнейшее расширение партнерства.