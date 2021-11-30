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Произношение названия нового штамма коронавируса «Омикрон» вызвало сложности у Байдена

Общество
Произношение названия нового штамма коронавируса «Омикрон» вызвало сложности у Байдена
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 ноября. Американский президент Джо Байден вновь допустил оговорку во время публичного выступления. Он произнес свою речь в Белом доме на фоне распространения нового штамма «Омикрон».

Байден акцентировал внимание, что «Омикрон» является поводом для беспокойства, но не причиной для паники. По его словам, в Соединенных Штатах лучшая медицина и достойные препараты, которые помогут справиться с вариантом коронавируса.

Однако во время своей пылкой речи он не смог правильно произнести название штамма. Озвучивая заготовленное заявление, он сильно напрягся и смог выговорить что-то вроде «омникрона». Видеозапись с выступления сразу распространилась по социальным сетям как англо-, так и русскоязычным.

Большинство пользователей Сети посмеялись над неудачливым Байденом. По их словам, президент стал уже настоящим мемом, за которым нужно ходить и записывать все его речевые ляпы. Другие же пожалели американского лидера и попросили «оставить старика в покое».

«Ну что вы пристали к дедушке», — попросил комментаторов успокоиться пользователь Telegram.

«Ну хоть не Оксимирон», — посмеялся юзер.

«Или омномном», — подхватил другой.

Байден, правда, своей оплошности не заметил. Он не стал по привычке морщить лоб и произносить правильный вариант, а просто продолжил речь. Некоторые решили, что президент просто на самом деле не знает, как произносить сложное слово.

В ходе выступления Байден заметил, что на данный момент дополнительные меры из-за распространения коронавируса вводиться не будут. Сейчас перед США стоит задача проверить препараты Pfizer, Moderna и J&J на эффективность.

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байден оговорка омикрон
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