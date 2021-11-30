Доннарумма получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина

Париж, 30 ноября. Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма стал обладателем премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football.

Торжественная церемония вручения награды состоялась в парижском театре «Шатл». Второе место занял страж ворот лондонского «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди, третье — словенец Ян Облак, защищающий цвета «Атлетико Мадрид».

«Мы осчастливили всех итальянцев победой на чемпионате Европы. Хочу поблагодарить всех, кто сделал переход в «ПСЖ» возможным. Надеюсь, смогу выиграть всё с этим клубом», — сказал Доннарумма после получения награды.

После этого в «Шатле» состоялась церемония вручения «Золотого мяча», который ежегодно присуждается лучшему футболисту планеты. В седьмой раз за карьеру обладателем престижной индивидуальной награды стал футболист сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси.