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Доннарумма получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина

Спорт
Доннарумма получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина
EPA/POOL/TASS  /  Carl Recine

Париж, 30 ноября. Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма стал обладателем премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football.

Торжественная церемония вручения награды состоялась в парижском театре «Шатл». Второе место занял страж ворот лондонского «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди, третье — словенец Ян Облак, защищающий цвета «Атлетико Мадрид».

«Мы осчастливили всех итальянцев победой на чемпионате Европы. Хочу поблагодарить всех, кто сделал переход в «ПСЖ» возможным. Надеюсь, смогу выиграть всё с этим клубом», — сказал Доннарумма после получения награды.

После этого в «Шатле» состоялась церемония вручения «Золотого мяча», который ежегодно присуждается лучшему футболисту планеты. В седьмой раз за карьеру обладателем престижной индивидуальной награды стал футболист сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси.

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