Вирусолог Чумаков: главной защитой от нового штамма «Омикрон» является вакцинация

Москва, 30 ноября. Новая мутация коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется и уже успела серьезно обеспокоить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Однако существует способ защитить себя от данного штамма, сообщил вирусолог Петр Чумаков.

Из-за того, что новая разновидность коронавируса появилась относительно недавно, на данный момент ученые имеют крайне мало информации о ней. При этом, как считает Чумаков, опасения специалистов ВОЗ из-за «Омикрона» полностью оправданы, поскольку они должны предупреждать население планеты обо всех возможных рисках.

Однако бороться с новым вариантом можно, уверены специалисты. Для этого нужно обязательно пройти процедуру вакцинации, передает «Ямал-Медиа».

«Вакцинация, конечно, ослабит эту ситуацию, потому что в любом случае после процедуры человек будет болеть не так серьезно. Он не будет так (активно — Прим. ФАН.) распространять вирус. Вакцинация — это самое главное», — рассказал Чумаков.

При этом в России могут в довольно короткие сроки разработать новый препарат против штамма коронавируса «Омикрон». По словам директора Центра имени Гамалеи Гинцбурга, создание вакцины займет не более десяти дней.