Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 02:13
02:06
Политика
RTL Nieuws: Нидерланды решили провести очередную юридическую процедуру против России
02:05
Политика
Украинские спецслужбы начали расследовать попытки захвата власти в стране
02:00
Политика
Эксперты о санкциях против «СП-2»: Германия не хочет быть в заложниках у США и Украины
01:54
Политика
Рогозин: риторика натовских бюрократов за последние годы изменилась катастрофически
01:53
Происшествия
«Пятый канал»: смерть екатеринбургской журналистки Поповой не связана с криминалом
01:52
Шоу-бизнес
Пелагея и Аксюта высказались о замене Градского в «Голосе»
01:51
Политика
Американский аналитик Бест: США ожидает неизбежный хаос и полный распад
01:42
Происшествия
Шторм в Черном море затопил стоящий на приколе корабль в Ялте
01:40
Происшествия
Винный склад площадью в тысячу «квадратов» вспыхнул на Кубани
01:38
Политика
Захарова призвала Евросоюз без предрассудков оценивать обстановку на Украине
Все новости

Вирусолог Чумаков: главной защитой от нового штамма «Омикрон» является вакцинация

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 00:37
Общество
Вирусолог Чумаков: главной защитой от нового штамма «Омикрон» является вакцинация
Global Look Press  /  Vladimir Prycek/CTK

Москва, 30 ноября. Новая мутация коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется и уже успела серьезно обеспокоить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Однако существует способ защитить себя от данного штамма, сообщил вирусолог Петр Чумаков.

Из-за того, что новая разновидность коронавируса появилась относительно недавно, на данный момент ученые имеют крайне мало информации о ней. При этом, как считает Чумаков, опасения специалистов ВОЗ из-за «Омикрона» полностью оправданы, поскольку они должны предупреждать население планеты обо всех возможных рисках.

Однако бороться с новым вариантом можно, уверены специалисты. Для этого нужно обязательно пройти процедуру вакцинации, передает «Ямал-Медиа».

«Вакцинация, конечно, ослабит эту ситуацию, потому что в любом случае после процедуры человек будет болеть не так серьезно. Он не будет так (активно — Прим. ФАН.) распространять вирус. Вакцинация — это самое главное», — рассказал Чумаков.

При этом в России могут в довольно короткие сроки разработать новый препарат против штамма коронавируса «Омикрон». По словам директора Центра имени Гамалеи Гинцбурга, создание вакцины займет не более десяти дней.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вирусолог Чумаков: главной защитой от нового штамма «Омикрон» является вакцинация
вакцинация прививка коронавирус COVID-19 штамм защита от вирусов омикрон
Комментировать