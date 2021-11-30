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Эсминец USS Arleigh Burke вышел в Черное море после визита в порт Варна

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 00:36
Армия
Эсминец USS Arleigh Burke вышел в Черное море после визита в порт Варна
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Aviation Structural Mechanic 1st Class William Contreras / Public Domain

Вашингтон, 30 ноября. Военный корабль USS Arleigh Burke покинул порт Варны и вышел в Черное море. Об этом сообщили представители шестого флота Соединенных Штатов.

Эсминец при этом будет «продолжать выполнять операции в Черном море». Помогать ему в этом будут военнослужащие стран-союзниц Соединенных Штатов по НАТО.

Корабль вошел в черноморскую акваторию 25 ноября. Тогда Национальный центр управления обороной Российской Федерации начал следить за судном.

Во время нахождения американского эсминца в акватории российские военные провели ракетные учебные стрельбы на территории Таманского полуострова. В маневрах приняли участия подразделения противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал».

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