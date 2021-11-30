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Гинцбург в шутку указал на приятный побочный эффект вакцины «Спутник V»

Общество
Гинцбург в шутку указал на приятный побочный эффект вакцины «Спутник V»
minzdrav.gov.ru  /  Пресс-служба Минздрава РФ

Москва, 30 ноября. Вакцинация «Спутником V» может спровоцировать рост волос у мужчин, что является приятным побочным эффектом препарата. Так пошутил глава НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург выступил на церемонии вручения премии Федерации еврейских общин (ФЕОР) «Скрипач на крыше». Он получил награду за вклад в эпидемиологию.

«За 200 лет с лишним лет с момента создания первой вакцины побочный эффект от вакцинации стал более приятный и полезный, начинают расти волосы у мужчин, для меня, как вы понимаете, это очень актуально», — отметил он.

Торжественное мероприятие прошло 29 ноября на площадке концертного зала «Барвиха Luxury Village». Премия проводится с 2002 года и собирает людей, которые внесли существенный вклад в развитие культурной и общественной жизни России.

Гинцбург ранее оценил сроки создания новой версии вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса. По словам ученого, на разработку препарата уйдет не больше дней.

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вакцина коронавирус гинцбург Спутник V
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