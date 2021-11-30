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Законы о гарантиях трудовых прав работникам с детьми начали действовать в России

Общество
Законы о гарантиях трудовых прав работникам с детьми начали действовать в России
pixabay.com

Москва, 30 ноября. Госдума приняла законы о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми 9 ноября. Они вступили в силу 30 ноября.

Президент России Владимир Путин утвердил законы о дополнительных гарантиях 19 ноября. Первый документ увеличивает возраст детей до 14 лет, при котором одиноких родителей не могут привлекать к сверхурочной работе без согласия. Закон распространяется и на тех, кто трудится вахтовым методом.

Второй закон ориентирован на работников, которые ухаживают за инвалидами первой группой. Сотрудники попали в круг лиц, которым могут назначить дополнительный отпуск без сохранения зарплаты. По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, указанные документы расширяют социальные гарантии для отдельных россиян.

Поддержка семей с детьми является важной составляющей страны. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить размер налогового вычета при покупке жилья на 1 миллион рублей за каждого ребенка.

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