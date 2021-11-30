СКР возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в частном доме Уссурийска

Уссурийск, 30 ноября. Частный жилой дом загорелся в Уссурийске 29 ноября. По факту гибели пяти человек возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Приморскому краю.

Сотрудники пожарной службы обнаружили в сгоревшем частном доме тела четырех мужчин и женщины. Прибывшие следователи провели осмотр места происшествия и установили личности погибших. Они могли отравиться угарным газом.

«На место происшествия выехали следователи, проведен осмотр, личности установлены. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Приморья организовала проверку после пожара. Эксперты выдвинули две версии случившегося. По одной из них, возгорание произошло из-за короткого замыкания, а по второй – из-за неосторожного обращения с огнем. Точная информация станет известна позже.