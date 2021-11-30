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Водитель грузовика задавил перебегавшего дорогу ребенка в Сочи

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 00:12
Происшествия
Водитель грузовика задавил перебегавшего дорогу ребенка в Сочи
pxhere.com

Сочи, 30 ноября. Грузовой автомобиль совершил наезд на перебегавшего через дорогу несовершеннолетнего, в результате чего ребенок умер. Об этом сообщает управление сочинской Госавтоинспекции.

Трагическое ДТП случилось в Лазаревском районе Сочи. Правоохранители отмечают, что несовершеннолетний перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Точные причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

«Водитель, управляя транспортным средством "Скания" с прицепом "Шмиц", допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2018 года рождения, который выбежал на проезжую часть на красный сигнал светофора», — сообщили в ГИБДД.

Недавно несовершеннолетний погиб после массовой аварии в Екатеринбурге. Ребенок умер в результате полученных травм. Управление ГИБДД уточнило, что мальчик в момент столкновения был в детском кресле и пристегнут ремнями безопасности.

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