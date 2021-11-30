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Лионель Месси в седьмой раз завоевал «Золотой мяч»

Спорт
Лионель Месси в седьмой раз завоевал «Золотой мяч»
Global Look Press  /  JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de

Париж, 30 ноября. Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси стал новым обладателем «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту года в Европе. Трофей стал уже седьмым в карьере нападающего.

Торжественная церемония состоялась в парижском театре «Шатле». До этого Месси был обладателем «Золотого мяча» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Помимо аргентинца премию лучшего молодого игрока получил Педри («Барселона»), лучшим бомбардиром года признан поляк Роберт Левандовски («Бавария»), а лучшим голкипером стал одноклубник Месси Джанлуиджи Доннарумма. Также «Золотой мяч» среди женщин получила Алексия Путельяс («Барселона»), а лучшим клубом 2021 года стал лондонский «Челси».

Неделю назад Месси пообещал вернуться в «Барселону». По словам аргентинца, он будет рад помочь каталонскому клубу, поскольку там его дом.

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