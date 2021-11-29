Байден призвал граждан привиться и ревакцинироваться на фоне омикрон-штамма

Вашингтон, 29 ноября. Существенную защиту от омикрон-штамма коронавируса могут оказать прививки. Тем, кто сделал два компонента, следует ревакцинироваться, заявил президент США Джо Байден.

Американские власти пока не придерживаются мнения об неэффективности вакцин против омикрон-штамма. По словам Байдена, существующие препараты могут обеспечить определенную защиту от мутации.

«Лучшая защита от нового штамма или любого другого штамма – полностью привиться и сделать ревакцинацию», — заявил президент США во время телевизионного обращения к нации 29 ноября.

Если будут вводиться дополнительные меры, власти готовы гарантировать доступность новых вакцин и препаратов против штамма «Омикрон». Сейчас компании Pfizer, Moderna и J&J уже проверяют свои разработки на предмет эффективности.

Ученые из фармацевтической компании Pfizer приступили к работе над созданием вакцины от омикрон-штамма коронавируса. По их мнению, на разработку препарата может уйти порядка 100 дней.