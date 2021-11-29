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Рэперу OG Buda грозит штраф за пропаганду наркотиков в треках

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 23:41
Происшествия
Рэперу OG Buda грозит штраф за пропаганду наркотиков в треках
Prt Scr youtube.com  /  Егор Крид

Москва, 29 ноября. Зюзинский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении российского рэп-исполнителя OG Buda (Григория Ляхова). Музыканта обвиняют в пропаганде наркотических средств в интернете.

Ляхову грозит штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей как физлицу или от 50 до 100 тысяч рублей как гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность. Ранее по аналогичным протоколам на 100 тысяч рублей были оштрафованы рэпер Моргенштерн и блогер Юрий Дудь.

«Материал в отношении Ляхова Г.А. зарегистрирован судом 26 ноября, дата его рассмотрения пока не назначена», — передают РИА Новости.

После обвинений в торговле наркотиками Моргенштерн улетел в ОАЭ. Музыкант отправился в Дубай вместе с женой и охраной.

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Все новости / Происшествия / Рэперу OG Buda грозит штраф за пропаганду наркотиков в треках
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