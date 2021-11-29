Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 00:42
00:37
Общество
Вирусолог Чумаков: главной защитой от нового штамма «Омикрон» является вакцинация
00:35
Армия
Эсминец USS Arleigh Burke вышел в Черное море после визита в порт Варна
00:32
Общество
Гинцбург в шутку указал на приятный побочный эффект вакцины «Спутник V»
00:30
Общество
Законы о гарантиях трудовых прав работникам с детьми начали действовать в России
00:20
Происшествия
СКР возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в частном доме Уссурийска
00:12
Происшествия
Водитель грузовика задавил перебегавшего дорогу ребенка в Сочи
00:08
Спорт
Лионель Месси в седьмой раз завоевал «Золотой мяч»
00:02
Политика
Юрист Соловьев: «Заявлением о госперевороте Зеленский хочет прикрыть реальные проблемы страны»
00:00
Происшествия
Один человек погиб в результате аварии на Рябиновой улице в Москве
23:55
Общество
Байден призвал граждан привиться и ревакцинироваться на фоне омикрон-штамма
Все новости

Активист «Поколения Z» Белов: форумы дают молодежи возможность реализоваться

Общество
Активист «Поколения Z» Белов: форумы дают молодежи возможность реализоваться

Санкт-Петербург, 29 ноября. Форумные кампании дают молодым людям механизмы и направления для самореализации. Об этом заявил активист молодежного движения «Поколение Z» Михаил Белов.

В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи на форуме «Территория смыслов» Белов выиграл грант на реализацию своей идеи. Его историко-культурный просветительский проект «ИгроИнгрия» будет реализован за счет призовых денег.

«Это новый опыт для меня, новые полезные знакомства и связи, а также ряд возможностей, о существовании которых я просто не знал раньше», — сообщили в пресс-службе молодежного движения «Поколение Z».

На момент получения гранта Белов только оканчивал 11-й класс и стал самым юным участником. Однако реализация проекта не помешала ему успешно завершить первую ступень образования и поступить в МГИМО.

«В движении я с 14 лет, сначала был волонтером и активистом, участвовал в акциях, в различных мероприятиях, в реализации проектов, а теперь я сам — руководитель проекта. На протяжении всех лет ребята, ставшие для меня семьей, оказывали мне поддержку, давали ориентиры в развитии, прививали ценности, которые легли в основу моего мировоззрения», — добавил Белов.

Ранее Алиса Погудкина из движения «Поколение Z» победила в конкурсе социального проектирования. Активистка выиграла грант, за счет которого будет реализован мультимедийный проект.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Активист «Поколения Z» Белов: форумы дают молодежи возможность реализоваться
конкурс грант поколение z
Комментировать