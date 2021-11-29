Активист «Поколения Z» Белов: форумы дают молодежи возможность реализоваться

Санкт-Петербург, 29 ноября. Форумные кампании дают молодым людям механизмы и направления для самореализации. Об этом заявил активист молодежного движения «Поколение Z» Михаил Белов.

В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи на форуме «Территория смыслов» Белов выиграл грант на реализацию своей идеи. Его историко-культурный просветительский проект «ИгроИнгрия» будет реализован за счет призовых денег.

«Это новый опыт для меня, новые полезные знакомства и связи, а также ряд возможностей, о существовании которых я просто не знал раньше», — сообщили в пресс-службе молодежного движения «Поколение Z».

На момент получения гранта Белов только оканчивал 11-й класс и стал самым юным участником. Однако реализация проекта не помешала ему успешно завершить первую ступень образования и поступить в МГИМО.

«В движении я с 14 лет, сначала был волонтером и активистом, участвовал в акциях, в различных мероприятиях, в реализации проектов, а теперь я сам — руководитель проекта. На протяжении всех лет ребята, ставшие для меня семьей, оказывали мне поддержку, давали ориентиры в развитии, прививали ценности, которые легли в основу моего мировоззрения», — добавил Белов.

Ранее Алиса Погудкина из движения «Поколение Z» победила в конкурсе социального проектирования. Активистка выиграла грант, за счет которого будет реализован мультимедийный проект.