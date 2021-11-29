Зеленский отстранил от должности начальника департамента контрразведки СБУ

Киев, 29 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста начальника департамента контрразведки Службы Безопасности Украины Александра Руснака. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте офиса президента.

Причины увольнения не уточняются. Александр Руснак занимал пост начальника департамента контрразведки СБУ с сентября 2019 года.

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — говорится в документе.

Последние несколько месяцев Зеленский проводит серьезные кадровые перестановки. Так, он ранее уволил с поста главу защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу. До этого пост занимал генерал-майор Анатолий Дублик, которого также по указу Зеленского отстранили от должности.