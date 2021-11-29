Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 00:42
00:37
Общество
Вирусолог Чумаков: главной защитой от нового штамма «Омикрон» является вакцинация
00:35
Армия
Эсминец USS Arleigh Burke вышел в Черное море после визита в порт Варна
00:32
Общество
Гинцбург в шутку указал на приятный побочный эффект вакцины «Спутник V»
00:30
Общество
Законы о гарантиях трудовых прав работникам с детьми начали действовать в России
00:20
Происшествия
СКР возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в частном доме Уссурийска
00:12
Происшествия
Водитель грузовика задавил перебегавшего дорогу ребенка в Сочи
00:08
Спорт
Лионель Месси в седьмой раз завоевал «Золотой мяч»
00:02
Политика
Юрист Соловьев: «Заявлением о госперевороте Зеленский хочет прикрыть реальные проблемы страны»
00:00
Происшествия
Один человек погиб в результате аварии на Рябиновой улице в Москве
23:55
Общество
Байден призвал граждан привиться и ревакцинироваться на фоне омикрон-штамма
Все новости

Зеленский отстранил от должности начальника департамента контрразведки СБУ

Политика
Зеленский отстранил от должности начальника департамента контрразведки СБУ
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 29 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста начальника департамента контрразведки Службы Безопасности Украины Александра Руснака. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте офиса президента.

Причины увольнения не уточняются. Александр Руснак занимал пост начальника департамента контрразведки СБУ с сентября 2019 года.

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — говорится в документе.

Последние несколько месяцев Зеленский проводит серьезные кадровые перестановки. Так, он ранее уволил с поста главу защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу. До этого пост занимал генерал-майор Анатолий Дублик, которого также по указу Зеленского отстранили от должности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский отстранил от должности начальника департамента контрразведки СБУ
украина зеленский сбу увольнение президент украины руснак
Комментировать