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Госдеп: отъезд 54 российских дипломатов из США не является высылкой

Политика
Госдеп: отъезд 54 российских дипломатов из США не является высылкой
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 29 ноября. Соединенные Штаты считают, что предстоящий в следующем году отъезд 54 российских дипломатов с территории США некорректно называть высылкой или карательной мерой. Об этом сообщила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

Она подчеркнула, что США намерены и дальше вести с Россией диалог по визовым вопросам. При этом, по словам Портер, российская и американская стороны будут определять сотрудников для своих дипломатических миссий «на ротационной основе». Об этом она сообщила во время брифинга.

«Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», — заявила замруководителя пресс-службы Госдепа.

О предстоящей высылке 54 дипломатов России с территории США сообщил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он подчеркнул, что у супруг российских сотрудников отбирают аккредитацию, а их детям отказывают в выдаче виз.

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