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Скворцова принимала «МИР-19» для профилактики заражения коронавирусом

Общество
Скворцова принимала «МИР-19» для профилактики заражения коронавирусом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 29 ноября. Российский препарат «МИР-19» защитил главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову от заражения коронавирусом.

Скворцова приняла «МИР-19» после контакта с зараженным человеком. На протяжении нескольких часов она взаимодействовала с пациентом, который не знал о своем диагнозе. В его организме была высокая концентрация вируса, однако препарат сумел защитить главу ФМБА от инфицирования.

«Да, я пробовала, я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», — отметила Скворцова в эфире канала «Россия-24».

После взаимодействия с зараженным человеком достаточно подышать препаратом, чтобы снизить вирусную нагрузку. По словам Скворцовой, «МИР-19» обладает сладковатым вкусом, вдыхать его необходимо на протяжении нескольких дней каждые четыре–пять часов.

В ФМБА ранее заявили, что препарат от коронавируса «МИР-19» может быть эффективен против нового омикрон-штамма. Последний уже выявлен в ряде стран, однако в России случаи заражения им пока не зарегистрированы.

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скворцова коронавирус COVID-19 Мир-19
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