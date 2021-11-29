Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 00:41
00:37
Общество
Вирусолог Чумаков: главной защитой от нового штамма «Омикрон» является вакцинация
00:35
Армия
Эсминец USS Arleigh Burke вышел в Черное море после визита в порт Варна
00:32
Общество
Гинцбург в шутку указал на приятный побочный эффект вакцины «Спутник V»
00:30
Общество
Законы о гарантиях трудовых прав работникам с детьми начали действовать в России
00:20
Происшествия
СКР возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в частном доме Уссурийска
00:12
Происшествия
Водитель грузовика задавил перебегавшего дорогу ребенка в Сочи
00:08
Спорт
Лионель Месси в седьмой раз завоевал «Золотой мяч»
00:02
Политика
Юрист Соловьев: «Заявлением о госперевороте Зеленский хочет прикрыть реальные проблемы страны»
00:00
Происшествия
Один человек погиб в результате аварии на Рябиновой улице в Москве
23:55
Общество
Байден призвал граждан привиться и ревакцинироваться на фоне омикрон-штамма
Все новости

Сотни кораблей ждут прохода через Керченский пролив

Общество
Сотни кораблей ждут прохода через Керченский пролив
most.life  /  Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Симферополь, 29 ноября. Около 200 кораблей застряли и ожидают прохода через Керченский пролив. Об этом сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Причиной этому послужил разбушевавшийся шторм, который не дает морским судам пройти. Часть кораблей ожидает безопасного прохода через пролив на берегу Черного моря, а часть — на берегу Азовского.

«Сильный шторм с субботы. С сегодняшнего дня лоцманская проводка судов не осуществляется. Порядка сотни (судов) в Азове и столько же в районе Черноморского побережья», — сообщили в ведомстве.

Ранее из-за шторма в Черном море на одесское побережье выбросило около миллиона медуз. Разбушевавшаяся непогода также изменила береговую зону и стерла линию пляжей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сотни кораблей ждут прохода через Керченский пролив
шторм керченский пролив корабли проход
Комментировать