Сотни кораблей ждут прохода через Керченский пролив

Симферополь, 29 ноября. Около 200 кораблей застряли и ожидают прохода через Керченский пролив. Об этом сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Причиной этому послужил разбушевавшийся шторм, который не дает морским судам пройти. Часть кораблей ожидает безопасного прохода через пролив на берегу Черного моря, а часть — на берегу Азовского.

«Сильный шторм с субботы. С сегодняшнего дня лоцманская проводка судов не осуществляется. Порядка сотни (судов) в Азове и столько же в районе Черноморского побережья», — сообщили в ведомстве.

Ранее из-за шторма в Черном море на одесское побережье выбросило около миллиона медуз. Разбушевавшаяся непогода также изменила береговую зону и стерла линию пляжей.