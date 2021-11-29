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Компания Meta начала обновлять дизайн мобильного приложения Facebook​​​​​​​

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 23:20
Технологии
Компания Meta начала обновлять дизайн мобильного приложения Facebook​​​​​​​
pixabay.com

Москва, 29 ноября. Мобильное приложение социальной сети Meta (Facebook) получило обновленный дизайн. Новая версия уже доступна на Android-устройствах, но пользователи Apple ее пока не получили.

После обновления перед загрузкой страницы мобильной версии у владельцев Android-устройств появляется значок Meta. Затем их автоматически переводит на новую версию сайта.

Facebook 28 октября заявил об изменении названия на Meta. Такое решение сделал глава корпорации Марк Цукерберг в рамках презентации ребрендинга компании. Структура Meta будет схожа с Google, который с 2015 года объединен с другими компаниями в корпорацию Alphabet.

Вместе с этим изменился и фирменный логотип компании. До этого он представлял собой букву «F», а теперь исполнен в виде синего знака бесконечности.

Компания Meta ранее представила прототип перчатки для виртуальной реальности. Разработчиком устройства выступило подразделение Reality Labs.

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Facebook приложение meta
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