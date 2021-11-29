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Киркоров заявился на чужую свадьбу и бесплатно исполнил для молодоженов свой хит

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 23:19
Шоу-бизнес
Киркоров заявился на чужую свадьбу и бесплатно исполнил для молодоженов свой хит
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 29 ноября. Король российской эстрады Филипп Киркоров сделал торжественный подарок одной из молодых пар. Он внезапно появился на чужой свадьбе и спел свой хит «Я за тебя умру».

Видеозапись с праздника появилась в социальных сетях. Согласно геометке, необычный инцидент произошел в Подмосковье. Киркоров возвращался со съемок и внезапно услышал знакомую песню, которую сам исполняет уже много лет. Певец оказался под впечатлением и пошел на звук.

Его появление перед гостями стало настоящим сюрпризом. Он подхватил микрофон и вместе с шокированными гостями запел песню.

При этом частное выступление поп-короля стоит достаточно немало. Он удерживает пальму первенства среди самых дорогих российских звезд. Так, за его выступление желающие услышать Киркорова в живую должны заплатить 90 тысяч евро. Соизмеримы с ним Николай Басков, Алла Пугачева, Стас Михайлов и Юрий Антонов.

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