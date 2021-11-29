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Сильный ураган оставил без света около 56 тысяч жителей Крыма

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 22:59
Происшествия
Сильный ураган оставил без света около 56 тысяч жителей Крыма
35.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ по Вологодской области

Симферополь, 29 ноября. Бушевавший в турецком Стамбуле ураган добрался до российского Крыма. Из-за непогоды около 56 тысяч жителей полуострова остались без электроэнергии.

Работы по устранению последствий непогоды ведутся в круглосуточном режиме. Сейчас без света остаются около 36,9 тысячи человек, максимальный показатель достигал 56 тысяч, уточнили в пресс-центре Минэнерго России. Восстановительными работами занимаются 69 бригад из 238 специалистов и 75 единиц техники.

«Без электроснабжения остаются около 36,9 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей — 18,2 МВт. Максимально были обесточены порядка 56 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В Ялте из-за непогоды уже пострадали четыре человека. Трое из них получили травмы в результате падения дерева, еще один житель пострадал из-за сорванной ветром антенны. Городские власти призвали работодателей перевести сотрудников на удаленный формат 30 ноября, а также отменить занятия в школах и детских садах.

МЧС накануне предупредил жителей Крыма о надвигающейся непогоде. До 30 ноября в регионе ожидается сильный ветер скоростью до 35 метров в секунду.

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