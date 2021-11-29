Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 23:09
22:59
Происшествия
Сильный ураган оставил без света около 56 тысяч жителей Крыма
22:56
Весь мир
Актера из сериала «Империя» судят за инсценировку нападения «сторонников Трампа»
22:52
Происшествия
Скончалась пропавшая в Екатеринбурге журналистка Наталия Попова
22:49
Общество
Доктор Мясников считает вакцинацию лучшей защитой от нового омикрон-штамма
22:44
Общество
Гинцбург: разработка препарата против штамма «Омикрон» займет не более десяти дней
22:38
Происшествия
Четверо брянцев без угроз и насилия ограбили ювелирный магазин у всех на глазах
22:38
Спорт
Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ
22:19
Общество
Госдума может рассмотреть повышение прожиточного минимума в 35 тысяч рублей
22:02
Общество
В Великобритании чиновникам предложили не использовать слово «Рождество»
21:58
Происшествия
Квартира вспыхнула в жилом доме на севере Москвы
Все новости

Скончалась пропавшая в Екатеринбурге журналистка Наталия Попова

Происшествия
Скончалась пропавшая в Екатеринбурге журналистка Наталия Попова
pxhere.com

Екатеринбург, 29 ноября. Бывший главный редактор екатеринбургского новостного портала E1.RU, журналистка Наталия Попова скончалась на 43-м году жизни. Ранее ее объявили в розыск как пропавшую без вести.

Журналистка уволилась из редакции в конце прошлого месяца и планировала отправиться на отдых. Однако после 16 ноября она перестала выходить на связь, и полиция организовала поиски Поповой. По прошествии почти двух недель стало известно о ее смерти.

«Наташа была мудрой. По-настоящему мудрой, чуткой и заботливой. Это проявлялось и в работе, и в дружеском общении. Это огромная потеря, осознать которую сейчас невозможно», — передает E1.RU слова редакционного директора Сети городских порталов Ольги Прохоровой.

Днем ранее стало известно о смерти 72-летнего певца и композитора Александра Градского. Известный артист умер от инсульта в московской больнице.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Скончалась пропавшая в Екатеринбурге журналистка Наталия Попова
екатеринбург смерть журналистка наталия попова
Комментировать