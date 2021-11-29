Скончалась пропавшая в Екатеринбурге журналистка Наталия Попова

Екатеринбург, 29 ноября. Бывший главный редактор екатеринбургского новостного портала E1.RU, журналистка Наталия Попова скончалась на 43-м году жизни. Ранее ее объявили в розыск как пропавшую без вести.

Журналистка уволилась из редакции в конце прошлого месяца и планировала отправиться на отдых. Однако после 16 ноября она перестала выходить на связь, и полиция организовала поиски Поповой. По прошествии почти двух недель стало известно о ее смерти.

«Наташа была мудрой. По-настоящему мудрой, чуткой и заботливой. Это проявлялось и в работе, и в дружеском общении. Это огромная потеря, осознать которую сейчас невозможно», — передает E1.RU слова редакционного директора Сети городских порталов Ольги Прохоровой.

Днем ранее стало известно о смерти 72-летнего певца и композитора Александра Градского. Известный артист умер от инсульта в московской больнице.