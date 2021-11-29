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Гинцбург: разработка препарата против штамма «Омикрон» займет не более десяти дней

Общество
Гинцбург: разработка препарата против штамма «Омикрон» займет не более десяти дней
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 ноября. Длительность разработки новой вакцины против штамма коронавируса «Омикрон» займет не более десяти дней. Об этом рассказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом он подчеркнул, что одобрение нового препарата Министерством здравоохранения России может занять порядка 45-50 дней. По словам Гинцбурга, обычно процесс длится от двух до двух с половиной месяцев, однако из-за чрезвычайности ситуации с новой разновидностью COVID-19 ведомство «подожмет» разрешительные процедуры и уложится в более короткий срок. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Экспериментальная работа по получению новой вакцины против штамма "Омикрон" займет не больше десяти дней. Все остальное занимает регуляторика. То есть разрешительные процедуры и доказательства того, что данная вакцина является безопасной и моногенной», — сообщил Гинцбург.

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен на территории Южно-Африканской Республики. На данный момент в России новая разновидность не была обнаружена, однако, как сообщила глава ФМБА Скворцова, отечественный препарат «МИР-19» будет эффективен против данной мутации.

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