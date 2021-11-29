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Четверо брянцев без угроз и насилия ограбили ювелирный магазин у всех на глазах

Происшествия
Четверо брянцев без угроз и насилия ограбили ювелирный магазин у всех на глазах
pixabay.com

Брянск, 29 ноября. Банда парней провернула дерзкое ограбление ювелирного салона, украв украшений почти на 30 млн рублей. Четверо воров днем зашли в магазин и без угроз и применения силы стали громить витрины и забирать драгоценности.

Ограблению сопутствовали изумленные взгляды как продавцов, так и посетителей магазина, находящегося на улице Дмитрова. За считанные минуты хладнокровные грабители «вынесли» ювелирные украшения. После этого четверо преступников успешно скрылись до приезда полиции.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по ст.161 ч.3 УК РФ. Полицией приняты необходимые меры по установлению и розыску подозреваемых.

Недавно огнестрельные ранения во время ограбления получил актер Николай Мариморович. У артиста отобрали личные вещи, после чего его госпитализировали прибывшие на место происшествия медики.

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ограбление полиция брянская область
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