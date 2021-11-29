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Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ

Спорт
Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ
Global Look Press  /  John McCreary/Icon Sportswire vi/www.imago-images.de

Вашингтон, 29 ноября. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Российский хоккеист набрал семь очков в трех матчах, среди которых четыре гола и три передачи. Против «Флориды» Овечкин отметился хет-триком, а в матче с «Монреалем» сделал три результативных паса своим партнерам по команде.

Сейчас Овечкин идет вторым в списке лучших снайперов текущего сезона НХЛ. Также россиянину осталось забить 17 шайб, чтобы догнать Яромира Ягра, который занимает третье место в списке лучших снайперов за всю историю лиги с 766 голами. На первом находится Уэйн Гретцки (894), на втором — Горди Хоу (801).

Ранее Овечкин обогнал Ги Лефлера и Брэндана Шэнахана в списке лучших бомбардиров НХЛ. Это случилось в матче «Вашингтона» против «Флориды».

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