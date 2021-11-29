Госдума может рассмотреть повышение прожиточного минимума в 35 тысяч рублей

Москва, 29 ноября. Минимальная сумма прожиточного минимума в России должна составлять не меньше 35 тысяч рублей. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий считает, что именно такую сумму должны ежемесячно получать все россияне ежемесячно. Политик также сообщил о необходимости повысить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей.

«Как можно прожить на 12-13 тысяч рублей, если счета на оплату коммунальных услуг для средней двух-трехкомнатной квартиры доходят до семи-восьми тысяч рублей?» — спросил он.

Недавно депутат ГД Сергей Обухов сообщил, что правительство может компенсировать пенсионерам в России инфляционные потери за счет новых выплат. Слуга народа указал на необходимость назначения «новогодних» выплат для россиян.