Граждане ЦАР обвинили оппозиционную платформу COD-2020 в распространении вбросов

Банги, 29 ноября. Представители «Коалиции демократической оппозиции» (COD-2020) вместо подготовки к общенациональному диалогу распространяют вбросы о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, сообщает Radio Lengo Songo.

«Они тиражируют ложную информацию, пытаясь дискредитировать замечательную работу национальной армии (FACA) и ее российских союзников. COD-2020 бездоказательно обвиняет специалистов в преступлениях, которые они не совершали.

В действительности россияне оказывают консультативную поддержку правительственным войскам и помогают им планировать антитеррористические операции. В ходе обысков районов Борну, Амамаи и Гоболо бойцам FACA удалось арестовать несколько главарей группировок и иностранных наемников, прибывших в ЦАР без документов», — рассказали корреспонденты издания.