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Граждане ЦАР обвинили оппозиционную платформу COD-2020 в распространении вбросов

Весь мир
Граждане ЦАР обвинили оппозиционную платформу COD-2020 в распространении вбросов
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 29 ноября. Представители «Коалиции демократической оппозиции» (COD-2020) вместо подготовки к общенациональному диалогу распространяют вбросы о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, сообщает Radio Lengo Songo.

«Они тиражируют ложную информацию, пытаясь дискредитировать замечательную работу национальной армии (FACA) и ее российских союзников. COD-2020 бездоказательно обвиняет специалистов в преступлениях, которые они не совершали.

В действительности россияне оказывают консультативную поддержку правительственным войскам и помогают им планировать антитеррористические операции. В ходе обысков районов Борну, Амамаи и Гоболо бойцам FACA удалось арестовать несколько главарей группировок и иностранных наемников, прибывших в ЦАР без документов», — рассказали корреспонденты издания.

Ведущие Radio Lengo Songo уточнили, что представители оппозиционной партии не посещали ни одного места, в котором российские специалисты якобы совершили преступления. Вместо этого они начали распространять слухи и фейки, собранные в социальных сетях.

Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера призвал лидеров COD-2020 вернуться к работе подготовительного комитета общенационального диалога.

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