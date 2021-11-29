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Кремль: Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе

Политика
Кремль: Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 29 ноября. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры по поводу миграционного кризиса на границе с Польшей. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Обстановка с мигрантами, которые застряли в серой зоне, остается напряженной. Несколько тысяч беженцев находятся между пограничными переходами. Лидеры РФ и Белоруссии обсудили сложившуюся ситуацию и выходы из нее по телефону. Также президенты обсудили график грядущих встреч представителей стран.

«Кроме того, лидеры обговорили предстоящий график контактов на различном уровне», — заявил Песков.

Отчаявшиеся выходцы с Ближнего Востока и Африки даже предприняли неудачную попытку штурма пограничного периметра. Польские силовики применили против мигрантов спецсредства.

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