Глава Нацсобрания ЦАР обсудил с представителями МВФ совместные планы на 2022 год

Банги, 29 ноября. Председатель Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи встретился с главой делегации Международного валютного фонда Эдуардом Мартином. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

Стороны обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества и совместные проекты, которые готов профинансировать МВФ в 2022 году. Представитель фонда заверил Саранджи, что организация намерена оказать республике посильную помощь и вложиться в разработку и внедрение инноваций для улучшения качества жизни центральноафриканцев.

«Мы прибыли в ЦАР для обсуждения ключевых моментов дальнейшего взаимодействия с правительством страны. Это необходимо для координации в создании макроэкономической программы поддержки государства и распределения наших средств на следующий год.

Самое главное на повестке дня — анализ текущей ситуации в области финансовой безопасности и новых законопроектов, которые внесут некоторые коррективы в наше сотрудничество. Мы заинтересованы в совместной работе с Национальным собранием и непрерывном согласовании действий», — объяснил Мартин.