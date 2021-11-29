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Глава Нацсобрания ЦАР обсудил с представителями МВФ совместные планы на 2022 год

Весь мир
Глава Нацсобрания ЦАР обсудил с представителями МВФ совместные планы на 2022 год
wikipedia.org  /  Pouyana

Банги, 29 ноября. Председатель Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи встретился с главой делегации Международного валютного фонда Эдуардом Мартином. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

Стороны обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества и совместные проекты, которые готов профинансировать МВФ в 2022 году. Представитель фонда заверил Саранджи, что организация намерена оказать республике посильную помощь и вложиться в разработку и внедрение инноваций для улучшения качества жизни центральноафриканцев.

«Мы прибыли в ЦАР для обсуждения ключевых моментов дальнейшего взаимодействия с правительством страны. Это необходимо для координации в создании макроэкономической программы поддержки государства и распределения наших средств на следующий год.

Самое главное на повестке дня — анализ текущей ситуации в области финансовой безопасности и новых законопроектов, которые внесут некоторые коррективы в наше сотрудничество. Мы заинтересованы в совместной работе с Национальным собранием и непрерывном согласовании действий», — объяснил Мартин.

Ранее правительство Центральноафриканской Республики запустило в столице страны новую электростанцию мощностью 10 МВт. Для постройки объекта энергосети президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заручился поддержкой Саудовской Аравии.

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